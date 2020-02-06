Владимир Путин подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жильё при разводе родителей. Благодаря ему суды смогут обязать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, оплачивать расходы по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, законом вносится изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым — отсутствие у ребёнка пригодного постоянного жилья.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ранее перечень исключительных обстоятельств, указанный в статье 86 Семейного кодекса РФ, ограничивался положениями о здоровье ребёнка. В результате этого в судебной практике данные положения толковались как необходимость возмещения расходов, которые были связаны только с лечением и восстановлением здоровья ребёнка.