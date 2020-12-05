Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. На сайте Кремля уточняется, политику поставили цели достичь «устойчивого развития».

Сам Чубайс, комментируя своё назначение, назвал предстоящее дело «по-настоящему значимым для страны» и «интересным» для себя лично. Он сказал агентству ТАСС, что в рамках ООН Москва может начать активно работать в этой области.