Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

05.12.2020 16:09
Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. На сайте Кремля уточняется, политику поставили цели достичь «устойчивого развития».
Сам Чубайс, комментируя своё назначение, назвал предстоящее дело «по-настоящему значимым для страны» и «интересным» для себя лично. Он сказал агентству ТАСС, что в рамках ООН Москва может начать активно работать в этой области.
- Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. Вместо него назначен уроженец Свердловской области, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Тогда инсайдеры сообщали, что Анатолий Чубайс займётся развитием Арктики.