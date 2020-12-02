Корпорацию «Роснано» возглавит уроженец Свердловской области

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию «Роснано» первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Своё решение глава государства озвучил в среду на встрече в режиме видеоконференции, добавив, что правительство подготовило свои предложения по поддержке компании.

«Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — "Роснано". Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — обратился к Куликову президент.

Глава государства также сообщил, что правительство подготовило свои предложения по поддержке АО «Роснано».

«Что касается вопросов, которые вы сейчас так вскользь затронули, связанных с поддержкой компании, то, действительно, определённые предложения уже правительство сформулировало. Всё это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше», — цитирует Путина ТАСС.

По данным источников РБК, занимающему должность председателя правления корпорации Анатолию Чубайсу планируется предложить новую должность в рамках реформы институтов развития. В октябре также сообщали, что власти обсуждают возможность его привлечения к проектам в Арктике.

Сергей Куликов родился в закрытом городе Лесном в Свердловской области в 1976 году. Окончив Суворовское училище, отучился по квоте в Военном университете Министерства обороны РФ. Позже окончил Российскую академию государственной службы и МГТУ имени Баумана.

Работал в «Промэкспорте», «Рособоронэкспорте», был помощник генерального директора госкорпорации «Ростехнологии», после возглавил аппарат гендиректора «Ростехнологий». С 2013 по 2016 год Куликов занимал должность исполнительного директора госкорпорации «Ростех», после был гендиректором ООО «РТ-Развитие бизнеса».

В 2015 году назначен индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха». В том же году вошёл в советы директоров ООО «РТ-Развитие бизнеса», АО «Объединённая приборостроительная корпорация», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Также был членом советов директоров ОАО «МегаФон», Yota Holding Limited, ОАО «Ростелеком», ОАО «Воентелеком». В июне 2018 года занял должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Является кандидатом экономических наук, автором около 20 научных публикаций, в том числе одной монографии. Профессор Академии военных наук РФ. Доцент кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ имени Баумана.