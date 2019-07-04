Владимир Путин наградил управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарёва орденом Почёта

Президента России Владимир Путин наградил орденом Почёта управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексея Кушнарёва. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почёта Кушнарева Алексея Владиславовича — управляющего директора акционерного общества "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"», — говорится в указе.

Алексей Кушнарёв родился 27 апреля 1960 г. в Магнитогорске. В 1982 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, в 1994 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1982 по 2002 г. работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, прошел трудовой путь от вальцовщика до главного прокатчика. С июня 2002 г. работает на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где занимал должности главного прокатчика, главного инженера. С 1 февраля 2005 г. — управляющий директор НТМК. В 2016 г. стал управляющим директором и Качканарского КГОКа.

Алексей Кушнарев — заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, Почетный гражданин Нижнего Тагила. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.