Владимир Путин анонсировал полёт к Марсу в 2019 году

15.03.2018 15:20

Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса», — уточнил глава государства.

По словам президента, в лунную программу войдёт исследование полюсов спутника Земли.

«Есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далёкого космоса», подчеркнул Путин.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал создание космических войск.

«Новая национальная стратегия по космосу признаёт, что в космическом пространстве тоже могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — пояснил Трамп.

В сентябре основатель SpaceX Илон Маск представлял свой план полётов на Марс. По оценкам Маска, его компания могла бы организовать полёт к планете лишь к 2022 году. Первые люди же могут быть отправлены на Марс, как считает Илон Маск, только в 2024 году.

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