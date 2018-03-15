Владимир Путин анонсировал полёт к Марсу в 2019 году

Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса», — уточнил глава государства.

По словам президента, в лунную программу войдёт исследование полюсов спутника Земли.

«Есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далёкого космоса», — подчеркнул Путин.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал создание космических войск.

«Новая национальная стратегия по космосу признаёт, что в космическом пространстве тоже могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — пояснил Трамп.

В сентябре основатель SpaceX Илон Маск представлял свой план полётов на Марс. По оценкам Маска, его компания могла бы организовать полёт к планете лишь к 2022 году. Первые люди же могут быть отправлены на Марс, как считает Илон Маск, только в 2024 году.