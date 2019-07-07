 Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что отказывается от участия в телевизионной премии ТЭФИ в любом качестве.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», – заявил он на своем сайте.

Он также призвал отказать во вручении статуэтки Комитету индустриальных телевизионных премий, созданному в 2014 году. По мнению Познера, комитет «по сути дела отодвинул академию и её пятьсот с лишним членов от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны».

Телеведущий подчеркнул, что премия стала «совершенно недемократичной» и отметил, что теперь успех на конкурсе зависит лишь от того, каким количеством членов фонда «Академия российского телевидения» представлен канал.

Познер напомнил, что пообещал скульптору Эрнсту Неизвестному, создавшему статуэтку для ТЭФИ, что если конкурс потеряет «те демократические принципы, которые изначально легли в его основу», то бронзовый «Орфей» его авторства больше не будет вручаться в качестве приза.

«Я поддержал идею, чтобы АРТ согласилась с тем, чтобы статуэтка как бы поступила в "аренду" и ее обладателей определял бы и вручал комитет. Это оказалось ошибкой с моей стороны. Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ: пускай бы он придумал свой приз со своим названием», – написал Познер.

ТЭФИ – индустриальная телевизионная премия, которая вручается с 1994 года лучшим программам на российском телевидении. Была учреждена Академией российского телевидения, однако с 2014 года управляется Комитетом индустриальных телевизионных премий.