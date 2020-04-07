Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» пожаловался на дефицит масок для персонала

Исполнительный директор компании X5 Retail Group, которая объединяет торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», Игорь Шехтерман пожаловался на недостаток защитных масок для персонала, пишет «Интерфакс».

По его словам, в марте компания потратила на закупку средств дезинфекции, масок и градусников не менее миллиарда рублей. Чтобы закрыть дефицит, компания разрешила директорам магазинов самостоятельно докупать всё необходимое. Сотрудники магазинов ежедневно сталкиваются с большим количеством покупателей, он сравнил это с нахождением на передовой.

«Мы, к сожалению, с нашими объёмами, когда у нас более 200 тысяч человек работают в операциях (это сотрудники в магазинах, нашей транспортной компании, логисты), не можем сегодня найти столько масок, чтобы обеспечить все необходимые потребности», — заявил Шехтерман.

Компании также важно организовать быстрое тестирование сотрудников в магазинах и особенно тех, кто работает в распределительных центрах, чтобы можно было быстро изолировать заболевших и провести дезинфекцию. По словам Шехтермана, государство оказывает X5 «достаточно большую поддержу», чтобы «торговля продуктами питания как стратегическая отрасль работала бесперебойно».

Напомним, из-за коронавируса Россия столкнулась с острым дефицитом защитных масок — в первую очередь их не хватает врачам, сообщали благотворительные фонды, профсоюз врачей и сами медики. По данным Росздравнадзора, к концу марта в аптеках 31 региона масок не осталось. Из-за этого правительство разрешило продавать медицинские маски, респираторы и перчатки только организациям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность, и установило предельную наценку для их розничной продажи. Единственным оптовым поставщиком этих изделий стала компания «Росхимзащита», входящая в госкорпорацию «Ростех».

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