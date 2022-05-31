Владелец BMW судится с мэрией Нижнего Тагила из-за сломанного двигателя во время потопа летом 2021 года

Почти год ООО «Техноресурс» судится с администрацией Нижнего Тагила, которая отказывается выплатить компенсацию за вышедший из строя двигатель его BMW 540i Xdrive, пишет vtagile.ru. Инцидент произошёл днём 4 июля 2021 года, когда Нижний Тагил буквально затопило из-за проливных дождей.

Как говорится в решении суда, автомобиль заглох в луже в районе перекрёстка улиц Островского и Серова. Женщина-водитель вызвала эвакуатор, который доставил иномарку к ГИБДД, где и составили документы о ДТП. После этого автомобиль отвезли к официальному дилеру BMW в Екатеринбург. Диагностика показала, что двигатель был повреждён вследствие гидроудара: во всех шести цилиндрах обнаружили воду. Дилер рекомендовал замену агрегата, что автовладелец и сделал. Ремонт обошёлся компании в 430 тысяч рублей.

За компенсацией расходов фирма обратилась к мэрии Нижнего Тагила, поскольку посчитала, что администрация ненадлежащим образом содержала дорогу, и подала иск в Арбитражный суд Свердловской области. Также в качестве соответчиков к делу были привлечены МУП «Тагилдорстрой» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Ответчики предоставили справку синоптиков о том, что за два дня в городе выпало 169% от месячной нормы осадков, а также журнал производства работ МУП «Тагилдорстрой» по очистке водоприёмных колодцев. Суд отверг доводы владельца BMW о нефункционировавшей системе ливневой канализации. Истец предоставил фото- и видеоматериалы с застоем воды на спорном участке, однако наезд на неё сотрудник ГИБДД зафиксировал со слов самого водителя и не на месте ДТП, поэтому владельцу не удалось доказать, что автомобиль сломался именно от этой лужи. Внесудебная экспертиза с привлечением независимых специалистов не проводилась.

«Застой воды на проезжей части зафиксирован лишь со слов водителя в отсутствие описания в сведениях о водителях и ТС, участвовавших в ДТП от 04.07.2021, застоя воды, его параметров. Суд специальными познаниями не обладает, в отсутствие таких знаний не представляется возможным оценить уровень воды на проезжей части и его влияние на безопасность дорожного движения, а также сделать вывод о том, что система ливневой канализации не функционировала», — говорится в решении суда.

Довод истца о том, что на подобные аварии сотрудники ГИБДД не выезжают, также был отвергнут судом на основании приказа МВД.

В результате Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска, владелец подал жалобу в 17-й Арбитражный апелляционный суд, её рассмотрение намечено на 2 июня.