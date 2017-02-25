Владелец «Билайна» решил сменить название

Компания Vimpelcom Ltd., владеющая «Билайном», решила сменить название на Veon, говорится в отчёте компании за четвёртый квартал 2016 года. Об этом пишет Republic.

Акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 марта.

Как уточняется в сообщении Vimpelcom, смена названия «подчёркивает стремление компании ускорить стратегию запуска интернет-платформы Veon к концу 2017 года».

В ноябре 2016 года итальянский оператор Wind, который принадлежит Vimpelcom и гонконгскому Hutchison, запустил мессенджер Veon. Он позволяет обмениваться сообщениями и звонить, но пользователи не платят оператору за трафик, как в случае с другими мессенджерами.

К концу 2017 года, по планам Vimpelcom, мессенджер будет доступен для 200 млн клиентов. Как сказали «Ведомостям» два источника, знакомые с деталями, Veon запустят в том числе в России. Сервис, считают в компании, поможет справиться с оттоком клиентов.

По итогам последнего квартала прошлого года выручка Vimpelcom составила $2,3 млрд, что на 2,5% больше, чем в четвёртом квартале 2015 года. В России выручка сократилась на 1,5% – до $1,1 млрд.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: tAdviser.ru