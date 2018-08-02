Владельцу тагильского ресторана доставки японской еды грозит три года тюрьмы за невыплату зарплаты

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации услуг общественного питания. Как рассказали АН «Между строк» в районной прокуратуре, ИП Долматов В. В. обвиняется по статье УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации».

«По версии следствия, у обвиняемого в ресторане доставки японской еды в разные периоды 2017 года по договорам работали два повара и посудомойщица. В период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года, имея реальную возможность своевременно и в полном объёме производить выплату заработной платы, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, индивидуальный предприниматель полностью не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам», — рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до трёх лет.