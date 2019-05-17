«Вкусно — не значит дорого». В Нижнем Тагиле открылся первый супермаркет «Перекрёсток»

Одна из крупнейших торговых сетей в России — «Перекрёсток» — открыла в Нижнем Тагиле первый супермаркет. Торжественная церемония состоялась 16 мая на Вагонке. Новая торговая точка с широким ассортиментом и доступными ценами открылась более чем на 1000 «квадратах» первого этажа ТЦ «Реал» (Юности, 16). В церемонии принял участие региональный директор дивизиона «Урал» Давид Петросян. Он поблагодарил команду сотрудников за проделанный труд (супермаркет подготовили к работе за 6 дней), пожелал результативной работы и перерезал атласную ленту. После этого в залы магазина хлынула толпа из нескольких сотен тагильчан.

«Мы здесь поблизости живём, и нам очень удобно ходить в этот супермаркет. Знали заранее, что здесь откроют “Перекрёсток”, и очень ждали этот магазин. Здесь и выпечка, и готовая продукция есть. Ассортимент широкий — в одном месте есть всё, бегать далеко не нужно», — отмечает покупательница Наталья.

«Увидела объявление о том, что здесь откроется “Перекрёсток”. Решила сразу на открытие прийти. Посмотреть, какие продукты здесь, цены, может, сразу купить что-то к столу. Уже набрали полную тележку. Посмотрим, как дальше магазин будет развиваться, планируем регулярно ходить сюда за покупками. Выбор есть, ассортимент хороший», — говорит покупательница Татьяна.

В ближайшие дни жителей Нижнего Тагила ждёт масштабный розыгрыш призов. Покупатели, закупившиеся в «Перекрёстке» на сумму от 500 рублей, могут выиграть бытовую технику. Для участия в розыгрыше нужно лишь написать на обороте чека свои ФИО и номер телефона и положить чек в специальную коробку. Платёжные документы принимаются с 16 по 18 мая.

Но приятные сюрпризы и скидки можно будет получить не только в честь открытия. В супермаркете есть промозона, где находятся товары, стоимость которых уже снижена в рамках специальных предложений. Эта продукция отмечена специальными ценниками «Суперцена» и «Выгодно!». Каждую неделю в промоакциях участвует несколько сотен товаров.

Для пенсионеров с 9:00 до 13:00 в будние дни в супермаркете действует скидка 10% на всю продукцию. Получить её можно при предъявлении соответствующего удостоверения или справки из Пенсионного фонда.

Ассортимент нового магазина представлен 13 тысячами наименований, при этом 80% продукции — российского производства. Большое значение также уделяется присутствию на полках супермаркета товаров уральских производителей, в том числе Ирбитского и Алапаевского молочных заводов, Талицкой молочной фермы и Новоуральского мясокомбината.

«Ассортимент местной продукции разнообразный — большинство позиций не встретишь в других магазинах, — говорит региональный директор дивизиона “Урал” Давид Петросян. — У нас есть отдел собственного производства, каждый день мы готовим свежую продукцию. Работают горячий и холодный цеха, в них трудятся 7 человек. Есть своя мини-пекарня, только хлебобулочных изделий здесь порядка 20 видов. Есть различные экзотические фрукты. Огромный выбор йогуртов и детского питания. И всё это по доступной цене. Наиболее интересные позиции отмечены на торцах, сверху покупатель может увидеть самую низкую цену. Наш принцип: вкусно — не значит дорого».

Кроме того, в ассортименте магазина представлены собственные марки сети: «Просто», Bonte, «Маркет», «Перекрёсток», «Новый Океан» и КОКОРО.

Для удобства покупателей в магазине установлены двое весов, устройство для контроля цен (сканер штрих-кодов), пять основных касс и одна экспресс-касса — для покупателей с небольшим количеством покупок.

По словам регионального директора дивизиона «Урал» Давида Петросяна, открытие «Перекрёстка» на Вагонке позволило создать порядка 35 новых рабочих мест. «Перекрёсток» в Нижнем Тагиле стал первым супермаркетом торговой сети, который открылся за пределами столицы Свердловской области. Всего в магазинах этой сети в регионе сейчас трудятся свыше 750 человек. 16 мая «Перекрёсток» открыл также свой 20-й и самый большой магазин в Екатеринбурге (ТЦ «Парк Хаус», Сулимова, 50). До конца 2019 года в Свердловской области появятся ещё несколько супермаркетов этой сети.