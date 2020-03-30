«ВКонтакте» запустила флешмоб в поддержку благотворительных фондов. Одним из первых акцию поддержал фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила флешмоб #еслинебудетфондов, призвав поддержать благотворительные фонды в период вызванного коронавирусом кризиса.

«Мы часто рассказываем о благотворительных организациях, которые помогают преодолеть сложные диагнозы, одиночество, страх. Но сейчас в непростой ситуации оказались сами фонды: они теряют жизненно важную для них поддержку. Быть или не быть некоммерческим организациям — сегодня решаете вы. Примите участие во флешмобе #еслинебудетфондов, чтобы помочь им выжить», — просят представители соцсети.

Отмечается, что в случае закрытия фондов дети и взрослые могут не успеть на срочное лечение, а одинокие старики получат куда меньше внимания и ухода, редкие животные потеряют своих защитников, а бездомным котам станет сложнее найти хозяев.

«Расскажите друзьям, что нас ждёт, #еслинебудетфондов. Опубликуйте запись на стене или фотографию в историях с этим хештегом. Жертвовать на благотворительность — хорошая привычка, которую нам под силу сохранить. Продолжайте поддерживать фонды и их подопечных в это непростое время. Если делаете это впервые, то ориентируйтесь по карте проверенных фондов (vk.cc/arXBSF|). Не дадим добру угаснуть!» — предлагают авторы флешмоба.

Одним из первых флешмоб поддержал нижнетагильский фонд «Живи, малыш».