«ВКонтакте» заблокировала паблик центра реабилитации животных «Солнечная птица» в Нижнем Тагиле из-за разборок зоозащитников 

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группу нижнетагильского центра реабилитации животных «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой за нарушение правил платформы, а точнее, за сбор благотворительных средств.

Как сообщила АН «Между строк» сама Юлия, на её паблик была подана жалоба со стороны коллег-недоброжелателей, которые испытывают к ней личную неприязнь и даже некоторую зависть. Блокировка произошла моментально, без предупреждений со стороны администрации соцсети, потому среагировать и исправить ситуацию она физически не могла.

«В мире зоозащиты люди ведут себя по большей части как дети, видимо, ввиду разных жизненных факторов и проблем. Они не задумываются о том, что вред в первую очередь наносится именно животным, перенося какие-то личные обиды и конфликты уже на окружение. Так случилось и здесь», — рассказывает Юлия.

Пунктом нарушения правил «ВКонтакте», что привёл к блокировке сообщества, стал приём пожертвований на личную карту Юлии, через которую проходили и операции, никак не связанные с деятельностью центра реабилитации.

«Эта ситуация научила нас существовать не только на пожертвования, а перейти к самообеспечению за счёт сувенирной продукции, будем развивать свой магазин. Наша организация фактически с самого начала существовала на наши личные средства и помощь волонтёров, пожертвования всегда были на втором плане», — делится с АН «Между строк» Юлия Жеребцова.

Как рассказывает Юлия, на работу реабилитационного центра блокировка группы существенно не повлияла, но пришлось создать новый паблик. Сейчас больше всего зоозащитникам требуется помощь в приобретении кормов и лекарств для питомцев.

«Сейчас мы объединились с волонтёрами и организациями из других областей нашей страны, благодаря этому мы получаем помощь не только от тагильчан и жителей Свердловской области, но и из других регионов», — рассказывает Юлия Жеребцова.