Виталия Мутко отказались переизбрать в совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не будет переизбран в совет Международной федерации футбола. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники. Собеседники агентства утверждают, что в ФИФА признали Мутко «неприемлемым» кандидатом и отказались допустить его к выборам, поскольку параллельно с постом в РФС он занимает должность вице-премьера.

В декабре 2016 года Мутко стал одним из пяти кандидатов в состав совета ФИФА от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме него, в список вошли Шандор Чаньи из Венгрии, Костакис Куцокумнис из Кипра, Деян Савичевич из Черногории и Гейр Торстейнссон из Исландии.

Выборы участников совета ФИФА от Европы пройдут на конгрессе УЕФА, который состоится 5 апреля в Хельсинки. Четверо кандидатов будут избираться на четыре года, один – на два года.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что комитет ФИФА по этике начал расследование о возможной причастности Мутко к поддержке допинга в России. Позднее в ФИФА заявили, что официального расследования в отношении Мутко не ведётся.

Сам Виталий Мутко назвал обвинения в свой адрес «атакой на Россию».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Р-Спорт»