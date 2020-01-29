Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.рф»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал главой госкомпании «Дом.рф», со ссылкой на источники пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Чиновник будет курировать развитие ипотеки, городской среды и заниматься проблемой обманутых дольщиков. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за нацпроект «Жильё и городская среда».

Напомним, Мутко не вошёл в правительство, сформированное 21 января новым премьер-министром Михаилом Мишустиным, — его должность занял бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Дом.рф» (до марта 2018 года ― Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере».