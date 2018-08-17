Visa: Все банкоматы в России к 2020 году должны взаимодействовать с бесконтактными картами и устройствами

Платёжная система Visa потребовала, чтобы после 18 апреля 2020 года все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые в России, принимали бесконтактные карты и взаимодействовали с бесконтактными устройствами. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники в банковских кругах.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — заявил изданию представитель системы.

По информации гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, сейчас 40% операций в магазинах в России проводится при помощи бесконтактных карт или устройств.

Платёжная система MasterCard также планирует перевести все европейские точки приёма платежей на бесконтактную технологию к 2020 году. Система ввела для банков-эквайеров не только стимулирующие тарифы, но и штрафы. Так, за установку терминала без возможности бесконтактной оплаты банкам придётся заплатить €2,5 тыс.

Бесконтактный обмен данными в картах, платёжных кольцах, брелоках, мобильных кошельках Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay возможен благодаря технологии NFC.

Сбербанк планирует установить NFC-ридеры на все 76 тысяч своих банкоматов, сейчас они есть на 31 тысяче аппаратов. В банке отметили, что использование NFС снижает риск забыть карту в картоприёмнике и увеличивает скорость операций, а также позволяет противодействовать скиммингу. А в «Райффайзенбанке» и «Тинькофф банке» заявили, что покупают банкоматы только с NFC. В банкоматах ВТБ и «Почта банка» NFC-технология начнёт появляться в 2019 году, а банкоматы, не поддерживающие эту технологию, оснастят ридерами до 18 апреля 2020 года. Этот вопрос также решают в МКБ и банке «Русский стандарт», банкоматы которого также скоро начнут оборудовать NFC-ридерами.