Visa и MasterCard могут уйти из России из-за новых требований закона «О национальной платежной системе»

Госдума 23 июля во втором чтении рассмотрит поправки к закону «О национальной платежной системе», которые могут привести к уходу международных платежных систем Visa и Mastercard из России, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке уточняете, что документ направлен на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. На практике же принятие законопроекта означает запрет для российских дочерних компаний международных платёжных систем приостанавливать проведение расчётов по картам банков, попавших под санкции.

Законопроект относится ко всем крупным иностранным системам, включая Visa и MasterCard. На приведение правил в соответствие с новыми требованиями будет отведено около полугода. В случае нарушения, например приостановления расчётов какого-либо банка из-за санкций, системе грозит запрет на работу в России.

Некоторые эксперты в беседе с «Коммерсантом» назвали новые условия работы юридически невыполнимыми для иностранных платёжных систем и предположили, что тем придётся просто уйти из России. В результате ухода платёжных систем окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России не будут приниматься карты зарубежных банков.