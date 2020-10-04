Вирусолог заявил о возможном сохранении ограничений в России до 2022 года

Россия может сохранить частичные ограничения из-за распространения коронавируса ещё на один-два года, заявил Ura.ru вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жёсткого карантина — так мы положим экономику», — рассказал Чепурнов.

По его словам, пока что учёные не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении.

«Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причём, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — добавил Чепурнов.

В России за минувшие сутки выявили 10499 новых заболевших коронавирусом, а общее число случаев заражения в стране достигло 1215001. Умерли за день 107 пациентов, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21358.