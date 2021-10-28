​​​​​​​Виновных в разливе нефтепродуктов в Горноуральском не нашли, устранять последствия придётся властям

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить последствия разлива нефтепродуктов на заброшенной котельной. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в конце июня 2021 года в посёлке Горноуральский на территории заброшенной котельной разгерметизировались три резервуара с нефтепродуктами. Горюче-смазочные материалы разлились на площади 635 квадратных метров. В результате инцидента пострадали земли сельскохозяйственного назначения.

Сотрудники прокуратуры совместно с Управлением Россельхознадзора провели выездную проверку. Специалисты отобрали пробы почв для оценки ущерба природным ресурсам. По результатам проверки ущерб составил свыше 7,9 млн. рублей.

«Установить собственника резервуаров не представилось возможным, в связи с чем прокурор района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Горноуральского городского округа организовать выполнение работ по разработке проекта рекультивации земель, провести выполнение работ по рекультивации земель, которым причинен вред в результате разлива нефтепродуктов», — рассказывают в прокуратуре.

Суд удовлетворил требование прокурора в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Пригородного района.