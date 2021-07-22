Прокуратура ищет виновных в разливе нескольких тонн нефтепродуктов в посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом

В посёлке Горноуральский под Нижним Тагил на территории заброшенной котельни произошла разгерметизация трёх резервуаров с нефтепродуктами, сообщает «Тагил-ТВ». Пригородная прокуратура инициировала проверку.

Сейчас нефтепродуктами отравлено 635 квадратных метров почвы, в некоторых местах глубина достигает 1,5 метра. В мазуте уже погибло несколько птиц и собака.

«Произошёл разлив, предположительно, горюче-смазочных материалов в районе агрокомплекса "Горноуральский". Прокуратурой Пригородного района организована проверка по факту нарушения природоохранного законодательства, законодательства о промышленной безопасности и о пожарной безопасности», — рассказал помощник прокурора Пригородного района Илья Сычёв.

Администрация округа, агрокомплекс и другие организации жилищно-коммунального хозяйства не могут сообщить, принадлежит ли им данный участок. Сейчас сотрудники прокуратуры направили запрос в Росреестр, чтобы найти собственника земельного участка.

Заброшенные постройки привлекли охотников за металлом. Один из резервуаров почти срезан, другой деформировался под собственной тяжестью. Параллельно с прокуратурой проверку проводит Минприроды. Эксперты уже взяли пробы материала. В зависимости от размера нанесённого ущерба будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.