Происшествия

Виновник смертельного ДТП под Нижним Тагилом скрыл свою причастность к ГУФСИН, чтобы отбывать наказание рядом с домом

21.03.2019 17:57
Виновник смертельного ДТП под Нижним Тагилом скрыл свою причастность к ГУФСИН, чтобы отбывать наказание рядом с домом

В редакцию АН «Между строк» обратились родители погибшей год назад в ДТП 20-летней курсантки Уральского юридического института МВД Юлии Спиридоновой. Родственники девушки обеспокоены тем, что виновник смертельной аварии до сих пор находится на свободе и продолжает управлять автомобилем.

«Виновному вынесен приговор, но с того момента прошло уже четыре месяца, а он всё ещё на свободе. Нарушает ПДД, пьяный за рулём гоняет. Мы боимся, что он ещё кому-либо навредит. Ведь до аварии он работал в Нижнем Тагиле на зоне», говорят родственники девушки.

Напомним, трагедия произошла утром 30 апреля 2018 года на трассе Петрокаменское — Николо-Павловское. Около 6:30 ВАЗ-21144 под управлением 21-летнего жителя села Петрокаменское Татаурова М. на полной скорости вылетел с мокрой дороги, пробил ограждение и улетел в кювет.

В результате аварии девушка получила несовместимые с жизнью травмы, ещё один пассажир был госпитализирован с переломом ноги. Водитель от медосвидетельствования отказался.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что за 2018 год Татауров 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Причём до инцидента он уже имел пять штрафов.

В середине декабря прошлого года Пригородный суд Свердловской области признал Татаурова виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорил его к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также Татауров обязан выплатить 1 млн рублей семье погибшей в качестве возмещения морального вреда и сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

В пресс-службе суда АН «Между строк» заявили, что приговор вступил в законную силу и в середине января 2019 года материалы были переданы в Нижнетагильский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной системы при ФСИН по Свердловской области.

«На момент ДТП мужчина являлся действующим сотрудником ФСИН, рассказал АН “Между строк” представитель ведомства Александр Левченко. Но после инцидента был уволен по отрицательным мотивам, проработав в структуре всего полгода. При этом осуждённый ввёл всех в заблуждение и нигде не указывал, что служил в силовом ведомстве. Полагаю, что он рассчитывал попасть в обычную колонию-поселение, которая находится на территории Свердловской области, чтобы быть поближе к дому. Но поскольку мы через вас выяснили, что он работал у нас, то ему теперь придётся ехать за тысячу километров в колонию-поселение для бывших сотрудников. В том, что он до сих пор находится на свободе, нет никакого нарушения. Таковы внутренние порядки, связанные с документооборотом. До 25 марта ему предписано добровольно явиться к нам. Если он этого не сделает, то мы объявим его в розыск».

Copyright
Telegram mstrok.ru