Виновник смертельного ДТП под Нижним Тагилом скрыл свою причастность к ГУФСИН, чтобы отбывать наказание рядом с домом

В редакцию АН «Между строк» обратились родители погибшей год назад в ДТП 20-летней курсантки Уральского юридического института МВД Юлии Спиридоновой. Родственники девушки обеспокоены тем, что виновник смертельной аварии до сих пор находится на свободе и продолжает управлять автомобилем.

«Виновному вынесен приговор, но с того момента прошло уже четыре месяца, а он всё ещё на свободе. Нарушает ПДД, пьяный за рулём гоняет. Мы боимся, что он ещё кому-либо навредит. Ведь до аварии он работал в Нижнем Тагиле на зоне», — говорят родственники девушки.

Напомним, трагедия произошла утром 30 апреля 2018 года на трассе Петрокаменское — Николо-Павловское. Около 6:30 ВАЗ-21144 под управлением 21-летнего жителя села Петрокаменское Татаурова М. на полной скорости вылетел с мокрой дороги, пробил ограждение и улетел в кювет.

В результате аварии девушка получила несовместимые с жизнью травмы, ещё один пассажир был госпитализирован с переломом ноги. Водитель от медосвидетельствования отказался.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что за 2018 год Татауров 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Причём до инцидента он уже имел пять штрафов.

В середине декабря прошлого года Пригородный суд Свердловской области признал Татаурова виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорил его к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также Татауров обязан выплатить 1 млн рублей семье погибшей в качестве возмещения морального вреда и сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

В пресс-службе суда АН «Между строк» заявили, что приговор вступил в законную силу и в середине января 2019 года материалы были переданы в Нижнетагильский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной системы при ФСИН по Свердловской области.