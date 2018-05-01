Под Нижним Тагилом в ДТП погибла 20-летняя девушка

Накануне на трассе Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск произошло смертельное ДТП. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 20-летний водитель ВАЗ-21144 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. По информации АН «Между строк», от полученных травм на месте аварии скончалась 20-летняя пассажирка. Ещё один пассажир был госпитализирован. Водитель транспортного средства отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает TagilCity.ru.