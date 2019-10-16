Виноделы России просят уравнять требования к продукции зарубежных и отечественных производителей

Сегодня в Нижнюю палату Госдумы внесут законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России. Уже состоялось заседание, посвящённое новому документу, разработанному группой депутатов вместе с Геннадием Онищенко и виноделами. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может быть принят до конца года, сообщает «Российская газета».

По мнению главы совета Союза виноградарей и виноделов России Бориса Титова, новая версия проекта должна содержать чёткое определение отечественного вина и устанавливать единые правила сертификации и контроля для российских и импортных вин. Такое заявление он сделал по итогам заседания рабочей группы по подготовке документа в Госдуме, пишут «Известия».

По словам Титова, в настоящее время Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор жёстко регулируют качество российского вина, в то время как контроль над импортным вином довольно мягкий. Развитие единой системы качества необходимо для справедливой конкуренции.

«У нас лаборатория, которая даёт разрешение на импорт подшипников, детских игрушек и вина, одна и та же», — отметил Титов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что закон о виноделии позволит создать новые рабочие места, увеличить доходы бюджетов Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыма, Севастополя, Ростовской, Астраханской областей, Республики Дагестан. А главное, он создаст основу для защиты добросовестных виноделов и поможет обеспечить россиян качественным вином отечественного производства.