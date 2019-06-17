Видеоблогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником 23-летнего депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, сообщил сам блогер в Twitter.

«Разблокировано достижение "Добро пожаловать в ЛДПР" — с этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!» — написал Хованский.

По словам Василия Власова, 29-летний Хованский станет помогать ему на общественных началах и будет выступать в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодёжной повестки. Он отметил, что на YouTube-канале Хованского достаточно много передач, касающихся социально значимых вопросов, в числе которых проект «Шаверма-патруль», где блогер ходит по Санкт-Петербургу и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы.

«У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодёжная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную Думу», — сказал Власов.

Госдума пытается наладить диалог с молодёжью с 2017 года, поводом для этого стали протестные акции, на которые стало выходить множество молодых людей. В 2017 году на парламентские слушания в Госдуму приглашали видеоблогера Сашу Спилберг (Александру Балковскую, дочь известного бизнесмена), она рассказала депутатам, как вести страницы в соцсетях, и осудила участников митингов Алексея Навального. После выступления Спилберг при нижней палате парламента был создан Совет блогеров. Зимой 2018 года в заседании молодёжного парламента при Госдуме участвовали рэперы ST, Птаха и Рома Жиган.