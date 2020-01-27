Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подарил дочери квартиру рядом с Кремлём за 200 млн рублей

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в 2016 году подарил своей дочери квартиру в элитном жилом комплексе, расположенном в 500 метрах от Кремля, по адресу Колымажный переулок, 10. Площадь квартиры составляет 186,7 квадратного метра. Согласно данным с сайта ЦИАН, стоимость аналогичной недвижимости в этом доме оценивается в сумму порядка 200 млн рублей.

Как пишет Znak.com, квартира была приобретена ещё в 2011 году. В выписке Росреестра говорится также, что изначально квартира была в собственности Москвы, а Хуснуллин выкупил её в феврале 2011 года — спустя три месяца после вступления в должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По данным издания, в элитном доме также проживают губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ранее работавший заместителем начальника управления службы безопасности президента России ФСО и затем начальником главного штаба Сухопутных войск, а также первый замгендиректора и генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.