Вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал рост акцизов на бензин с 1 января

Правительство решило повысить с 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

«Акцизы будут восстановлены в тех объёмах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — отметил он.

В итоге акцизы вырастут до 11,892 тысячи и 8,258 тысячи рублей за тонну соответственно. По утверждению Козака, скачка цен на заправках в итоге «не будет».

«Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — отметил вице-премьер.

Напомним, в конце мая из-за резкого роста цен на топливо в правительстве приняли решение снизить с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей соответственно и не повышать их с 1 июля, как планировали ранее. В итоге остановился рост оптовых цен и стоимости топлива на АЗС.

По словам Козака, резкое увеличение стоимости топлива весной произошло из-за повышения акцизов в условиях ослабления рубля и роста цен на нефть в мире.

«Негативная на тот момент ситуация на топливном рынке, что называется, "подсветила" нам проблемы будущего. Это способствовало принятию более взвешенного и сбалансированного варианта налогового манёвра после 1 января 2019 года», — заключил он.

В середине августа глава представляющего интересы независимых АЗС Российского топливного союза Евгений Аркуша предупредил о возможном росте цен на топливо из-за подъема акцизов и НДС.