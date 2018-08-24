ФАС назвала нарушением закона прогноз о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала нарушением заявление президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши о вероятном росте цен на бензин в 2019 году, со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина пишет ТАСС.

По его словам, Аркуша своими заявлениям нарушил закон. Махонин заявил, что в ФАС сохраняют прогноз, по которому в 2019 году бензин подорожает на уровне инфляции — в пределах 4,3% — при сохранении текущей налоговой системы. Чиновник сказал, что повлиять на цену может только изменение параметров налогового маневра, но решение по нему пока не принято. Он добавил, что не видит смысла в нагнетании ситуации.

Российский топливный союз ранее попросил вице-премьера Дмитрия Козака принять меры, чтобы не допустить роста цен на топливо. Аркуша в письме Козаку обозначил реальные предпосылки для скачка оптовых цен и повторения весеннего «ценового коллапса». В числе этих причин он назвал планирующиеся осенью ремонты на НПЗ, превышение экспортным паритетом внутренних цен на бензин, «прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании», повышение налогов в 2019 году и завершение налогового манёвра. По его подсчётам, только из-за повышения акцизов и НДС в 2019 году потенциальный рост оптовой цены литра бензина составит около 4,4 рубля.

Ранее ФАС вынесла предостережение другому объединению независимых АЗС — Независимому топливному союзу, который также предупредил о возможном новом скачке цен на бензин. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов заявлял РБК, что оценивает потенциал роста цен на бензин примерно в 7 рублей за литр.