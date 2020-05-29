Вице-губернатор Креков заявил о сохранении ограничений из-за коронавируса в Свердловской области до начала вакцинации

Ограничения, связанные с работой предприятий и социальным дистанцированием в Свердловской области, будут сохраняться до создания вакцины и запуска её в промышленное производство, заявил Znak.com заместитель губернатора региона Павел Креков.

«По той информации, которая есть в публичном поле, она появится к осени. До тех пор должны действовать декларации [санитарной] безопасности», — сообщил Креков.

Павел Креков отметил, что крупные промышленные предприятия уже подписали такие декларации и они показывают свою эффективность.

«Мы этот опыт распространяем абсолютно на всех: на торговые точки, учреждения загородного отдыха и так далее. Работа эта будет закончена в начале июня. Без принятия декларации начало работы учреждений будет невозможно. Мы планируем снятие ограничительных мер, но это должно будет сопровождаться ужесточением контроля за соблюдением норм безопасности. Правила везде одинаковые: везде нужны социальная дистанция, маска, санитарная обработка», — заявил он.

Креков подчеркнул, что если ограничения будут соблюдаться, то открытие компаний не будет сопровождаться новыми вспышками заболеваемости.

На сегодня в Свердловской области зафиксировано 4923 случая заражения коронавирусом, 230 выявлены за последние сутки. 25 человек умерли из-за вызванных COVID-19 осложнений.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».