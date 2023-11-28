ВГОК начинает консервацию шахты «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле

Накануне, 27 ноября, в пресс-службе группы компаний ООО «Научно-производственное региональное объединение “Урал”» сообщили о начале консервации шахты «Магнетитовая», разговоры об остановке которой велись около года. Основная причина консервации — экономическая нецелесообразность дальнейшей отработки. В пресс-службе уточнили, что за 2022 год Высокогорский горно-обогатительный комбинат получил 705,23 млн рублей убытков после чистой прибыли в 1,86 млрд рублей в 2021 году.

«Легендарная шахта “Магнетитовая” завершает свой славный трудовой путь, а вместе с тем подходит к концу и отработка Высокогорского месторождения, давшего жизнь городу Нижний Тагил. Сегодня перед горняками ВГОКа стоит ещё одна важная задача — консервация шахты», — говорится в пресс-релизе НПРО «Урал».

Напомним, что шахта «Магнетитовая» была пущена в эксплуатацию в 1946 году. В 1970-х годах производственная мощность шахты достигла 4,5 млн тонн руды в год, а в 2000-х снизилась до 1,5 млн тонн. Вопрос о консервации шахты поднимался ещё в 2015 году, но тогда разработку рудных запасов было решено продолжить. С 2016 года производственная мощность «Магнетитовой» продолжала снижаться и к 2023 году составляла уже менее 500 тысяч тонн в год.