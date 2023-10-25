На Высокогорском ГОК прокомментировали возможное закрытие шахты «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле

Руководство ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» прокомментировало информацию о возможном закрытии шахты «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле. По словам директора по персоналу комбината Ирины Ильиных, сейчас ведутся работы по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством по недропользованию.

«Официальный комментарий, касающийся возможного закрытия шахты “Магнетитовая”, будет дан после согласования документов о проекте консервации в Роснедрах», — пояснила АН «Между строк» Ирина Ильиных.

Напомним, в середине октября стало известно о возможном закрытии шахты «Магнетитовая». По информации АН «Между строк», сотрудникам предприятия уже официально объявили о консервации объекта. Возможны сокращения рабочего персонала, а также переводы на шахту «Естюнинская». Будут сформированы бригады по демонтажным работам.

Подземная добыча руды на шахте «Магнетитовая» началась в 1946 году. В 60-е и 70-е годы прошлого столетия шахта стала известна на всю страну как полигон для испытания и внедрения новых технологий. С 1970 года шахта выдавала боле 4 млн тонн руды в год. К концу 90-х годов глубина шахты достигала 850 метров от уровня поверхности и до самой нижней точки. Ежегодно на поверхность поднималось до 1,3 млн тонн руды. В 2009 году специалисты установили, что запасов руды осталось примерно на 7 лет эксплуатации шахты. «Магнетитовую» решили закрыть к 2016 году, когда будут выбраны все разведанные запасы. В 2012 году учёные УрО РАН предупредили горняков о том, что геодинамическая активность в районе шахты может привести к многочисленным обрушениям как внутри шахты, так и снаружи. В опасной зоне оказались более 200 жилых домов, 3 электроподстанции, 4 котельные, 4 школы и 11 учреждений социально-бытового назначения. В том же году было принято решение в течение 2016–2019 годов остановить работу шахты и законсервировать её.