В Нижнем Тагиле может закрыться шахта «Магнетитовая» Высокогорского ГОКа

С 25 декабря шахта «Магнетитовая» Высокогорского ГОКа может прекратить свою работу. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» «Нижнетагильский клуб краеведов».

«Узнал новость. 25 декабря прекращает работу шахта “Магнетитовая” Высокогоского ГОКа. Завершается 300-летняя история разработки месторождения железной руды горы Высокой, горы, давшей жизнь нашему городу. И вроде что в том особенного? Всему приходит конец. Но казалось, что эта шахта будет работать вечно, а богатства горы неисчерпаемы», — пишет безымянный автор.

На момент публикации материала от руководства ВГОКа не удалось получить официальных комментариев. В профсоюзной организации от подробных комментариев воздержались.

«Я не могу давать официальных комментариев. У нас всё развивается по плану», — рассказала АН «Между строк» председатель Первичной профсоюзной организации «ВГОК» ГМПР Оксана Буторина.

По информации АН «Между строк», сотрудникам предприятия уже официально объявили о закрытии объекта. В ближайшее время на шахте начнут работу сотрудники Центра занятости. Возможны сокращения рабочего персонала, а также переводы на шахту «Естюнинская». Формируются бригады по демонтажным работам.

Мы направили официальный запрос руководству комбината.

Подземная добыча руды на шахте «Магнетитовая» началась в 1946 году. В 60-е и 70-е годы прошлого столетия шахта стала известна на всю страну как полигон для испытания и внедрения новых технологий. С 1970 года шахта выдавала боле 4 млн тонн руды в год. К концу 90-х годов глубина шахты достигала 850 метров от уровня поверхности и до самой нижней точки. Ежегодно на поверхность поднималось до 1,3 миллиона тонн руды. В 2009 году специалисты установили, что запасов руды осталось примерно на 7 лет эксплуатации шахты. «Магнетитовую» решили закрыть к 2016 году, когда будут выбраны все разведанные запасы. В 2012 году учёные УрО РАН предупредили горняков о том, что геодинамическая активность в районе шахты может привести к многочисленным обрушениям как внутри шахты, так и снаружи. В опасной зоне оказались более 200 жилых домов, 3 электроподстанции, 4 котельные, 4 школы и 11 учреждений социально-бытового назначения. В том же году было принято решение в течение 2016–2019 годов остановить работу шахты и законсервировать её.