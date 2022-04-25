Ветераны Великой Отечественной войны Нижнего Тагила получили по 10 тысяч рублей

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в Нижнем Тагиле проживают 26 ветеранов ВОВ.

«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — приводит пресс-служба Минтруда слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Такая денежная выплата выделяется ежегодно с 2019 года.

Добавим, что «Уральские авиалинии» предоставят ветеранам в честь праздника бесплатные авиабилеты. Оформить их можно с 25 апреля по 12 мая в авиакассах и офисах на период вылетов с 3 по 12 мая. РЖД также напомнили ветеранам и участникам Великой Отечественной войны об их праве безлимитного бесплатного проезда в поездах дальнего следования, причём в любых классах обслуживания, включая СВ и люкс.