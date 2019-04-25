Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин распорядился ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, пишет РБК.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что действие указа распространяется на граждан России, постоянно проживающих на территории страны, а также в Прибалтике — Латвии, Эстонии и Литве. Выплата должна быть приурочена к Дню Победы 9 мая.

В 2018 году Путин перед праздником поручил единовременно выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей. Минтруд оценивал, что выплаты получат около 103 тысяч человек, а общие затраты составят более 1 млрд рублей. В декабре президент предложил оказывать ветеранам материальную помощь ежегодно.