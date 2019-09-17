«Весь подъезд был в крови». В Нижнем Тагиле собутыльники насмерть забили знакомого

Вчера, 16 сентября, на Октябрьском проспекте, 28 перед подъездом жилого дома был обнаружен труп мужчины со следами побоев и порезов. По горячим следам сотрудникам полиции удалось восстановить картину преступления и задержать предполагаемых убийц.

«Трое товарищей распивали спиртное в квартире. В какой-то момент собутыльники поссорились и сильно избили мужчину, после чего он скончался. Затем они вынесли тело к подъезду и скрылись с места преступления», — рассказали в следственном отделе СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения, пришедший в гости. По словам свидетелей, весь подъезд и лифт были в крови. Сыщикам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых, ими оказались ранее судимые мужчины.

«Один из подозреваемых — мужчина 1988 года рождения, он имел судимость за угрозы убийством и причинение телесных повреждений. Второй — мужчина 1978 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. После совершения преступления они отправились на Красный Камень, где продолжили распитие алкогольных напитков. Сотрудниками уголовного розыска было установлено их местонахождение, где они и были задержаны», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», решается вопрос об избрании меры пресечения.