Весь декабрь в центре «Мой бизнес» прокурор будет вести приём предпринимателей Горнозаводского округа

Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов в течение всего декабря будет проводить приёмы для предпринимателей в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле (пр. Мира, 2а). Записаться на встречу могут коммерсанты со всего Горнозаводского округа. Для этого необходимо зарегистрироваться по специальной ссылке. После регистрации заявки специалисты центра должны связаться с предпринимателем и уточнить время приёма.

«У многих предпринимателей есть сложности, проблемы, разобраться с которыми им могла бы помочь как раз прокуратура. Например, сегодня у нас был вебинар по банкротству. Мы обсуждали вопросы добросовестности и недобросовестности процедуры. Потому что есть предприниматели, которые прибегают к банкротству, чтобы уклониться от выполнения обязательств по действующим договорам. И это как раз тот случай, когда прокуратура может вмешаться в ситуацию. Бывает также, что полиция неправомерно отказывает предпринимателям в возбуждении уголовных дел при каких-либо хищениях. Вообще есть множество моментов, которые могут заинтересовать прокуратуру», — отметил Сергей Федореев, руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и представительства облфонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе.