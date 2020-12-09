Весь декабрь в центре «Мой бизнес» прокурор будет вести приём предпринимателей Горнозаводского округа

Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов в течение всего декабря будет проводить приёмы для предпринимателей в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле (пр. Мира, 2а). Записаться на встречу могут коммерсанты со всего Горнозаводского округа. Для этого необходимо зарегистрироваться по специальной ссылке. После регистрации заявки специалисты центра должны связаться с предпринимателем и уточнить время приёма.
«У многих предпринимателей есть сложности, проблемы, разобраться с которыми им могла бы помочь как раз прокуратура. Например, сегодня у нас был вебинар по банкротству. Мы обсуждали вопросы добросовестности и недобросовестности процедуры. Потому что есть предприниматели, которые прибегают к банкротству, чтобы уклониться от выполнения обязательств по действующим договорам. И это как раз тот случай, когда прокуратура может вмешаться в ситуацию. Бывает также, что полиция неправомерно отказывает предпринимателям в возбуждении уголовных дел при каких-либо хищениях. Вообще есть множество моментов, которые могут заинтересовать прокуратуру», — отметил Сергей Федореев, руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и представительства облфонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе.
- В пандемию коронавируса количество обращений в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства от жителей Нижнего Тагила и других городов выросло в 10 раз. Многим уральцам весной пришлось временно «свернуть» бизнес, а после возобновления деятельности полностью изменить формат работы. Выжить в условиях массовой паники из-за COVID-19 и резко упавшего потребительского спроса предпринимателям помог как раз СОФПП. Он списал им часть процентов по кредитам, раздал займы под 2,125% и уберёг от растерзания Роспотребнадзором. О самых востребованных видах поддержки в пандемию, боли бизнесменов и плюсах ковида журналисту АН «Между строк» рассказал новый директор фонда Валерий Пиличев.