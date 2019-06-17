Верёвочный экстрим-парк появится в Нижнем Тагиле уже этим летом

Верёвочный экстрим-парк построят в Нижнем Тагиле уже в этом году. Спортивно-развлекательный объект создадут в парке «Народный» в пойме реки Тагил к концу лета. Такая информация была озвучена сегодня, 17 июня, во время пресс-тура, организованного в рамках подготовки города к своему 300-летию. На деревьях или искусственных опорах на высоте до 15 м сделают несколько трасс. Строительством экстрим-парка займётся екатеринбургская компания «Эльф-парк». Её специалисты построили уже около 30 подобных объектов в России.

Сам парк «Народный» планируется уже в следующем году точно огородить высоким забором, рассказал АН «Между строк» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Это поможет спасти объект от случаев вандализма, которые регулярно совершаются жителями города на этой территории. Будут ли закрывать парк на ночь, пока точно не решено. Но в ближайшее время там появится постоянная охрана.

В начале зимы, сразу после того, как в парке установили деревянные беседки, отдыхающие тагильчане чуть не устроили в одной из них пожар — решили пожарить шашлык. После зимы от действий вандалов пострадала и новая песочница. А в апреле неизвестные пытались украсть беговой тренажёр со спортивной площадки, но им помешали правоохранители.