Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Ненецком автономном округе

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и четверо членов экипажа, совершил аварийную посадку в Ненецком автономном округе. По данным «Интерфакса», все находившиеся на борту люди были эвакуированы.

В управлении МЧС по республике Коми рассказали, что вертолёт следовал по маршруту Усинск — Северная Хаяха. В 1,5 км от буровой Северная Хаяха он совершил вынужденную посадку. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.

Напомним, утром 25 декабря в Красноярском крае в результате аварийной посадки опрокинулся вертолёт Ми-8, на борту которого было 26 пассажиров и экипаж в составе трёх человек. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.