Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал по иску Минюста движение «За права человека», основанное правозащитником Львом Пономарёвым. Такое решение было принято в связи с «грубыми и неустранимыми нарушениями оформления деятельности организации».
«Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», — цитирует «Интерфакс» решение суда.
Как заявил изданию Пономарёв, движение «За права человека» продолжит свою деятельность в России.
«Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», — заверил он.
Как пишет ТАСС, решение не вступило в законную силу. Адвокат организации Сергей Андропов заявил, что планирует обжаловать решение суда в судебной коллегии Верховного суда по административным делам.
«После того как мы подадим апелляцию, мы обратимся в ЕСПЧ», — сказал Андропов.