Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал по иску Минюста движение «За права человека», основанное правозащитником Львом Пономарёвым. Такое решение было принято в связи с «грубыми и неустранимыми нарушениями оформления деятельности организации».

«Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», — цитирует «Интерфакс» решение суда.

Как заявил изданию Пономарёв, движение «За права человека» продолжит свою деятельность в России.

«Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», — заверил он.

Как пишет ТАСС, решение не вступило в законную силу. Адвокат организации Сергей Андропов заявил, что планирует обжаловать решение суда в судебной коллегии Верховного суда по административным делам.