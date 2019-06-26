Верховный суд разрешил лишать водительских прав за грязные номера

Пленум Верховного суда принял решение о праве инспекторов ДПС лишать водителей прав за преднамеренное нанесение грязи на номер авто, пишет «Коммерсантъ».

Если инспектор сможет доказать в суде намеренность действий, то хитрого водителя оштрафуют на 5 тысяч рублей или лишат прав. Например, если на фото видно, что машина чистая, а номер грязный. А вот если номер стал грязным из-за движения по трассе, то максимальная санкция не превысит 500 рублей.

Также Верховный суд разъяснил ситуацию с номерами, у которых удалены или подкрашены символы: теперь такие номера будут рассматривать как подложные, за это положено лишение прав сроком на год.

Ещё одно разъяснение касается установки нештатных ксеноновых ламп. До настоящего времени ГИБДД за такой тюнинг оформляла документы по ч. 3 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Теперь, согласно разъяснениям Верховного суда, за подобное нарушение будет применяться штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).