Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, который пытался оспорить ограничение на выезд за границу для полицейских, со ссылкой на решение судьи пишет ТАСС.

Лужных требовал признать недействующим подпункта 1.1 пункта 1 приказа МВД от 12 сентября 2013 года. Ранее его представитель Владимир Воронцов рассказал изданию «Право.ру», что поводом для подачи иска стало увольнение Лужных из МВД после того, как он провёл отпуск в Доминиканской Республике и Болгарии в 2016 году.

По словам Воронцова, ограничение на выезд сотрудников полиции «совершенно очевидно противоречит закону, Конституции, международному праву, потому что каждый может свободно выезжать». Он добавил, что право на выезд может быть ограничено только сотрудникам ФСБ, а не МВД. Ответчиком по этому делу выступает МВД. Сначала Лужных пытался оспорить ограничение в Нагатинском районном суде и Мосгорсуде, однако все они встали на сторону МВД.

В ходе заседания представитель МВД заявил, что ограничение касается только тех полицейских, которые имеют доступ к гостайне, а Лужных уволили не за поездку за границу, а за дисциплинарный проступок. По словам представителя МВД, Лужных в рапорте указал, что во время отпуска он будет отдыхать в Сочи, за что ему дали дополнительные три дня отпуска. Представители Лужных планируют подать жалобу на решение Верховного суда, написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О том, что российские силовые ведомства стали запрещать своим сотрудникам выезжать на отдых за границу, стало известно с весны 2014 года. В начале 2018 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных направлений, где сотрудникам МВД будет безопасно отдыхать - в него попали 13 стран.