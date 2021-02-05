Верховный суд принял иск ковид-диссидентов к правительству

Верховный суд России принял к производству иск ковид-диссидентов к российскому правительству, в котором истцы требуют от кабмина исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить в России ограничительные меры, пишет «Коммерсантъ».

Иск был подан президентом общественной организации «Лига защитников пациентов» Александром Саверским в конце января, суд рассмотрит это дело 14 апреля. К участию в разбирательстве приглашён генпрокурор РФ Игорь Краснов. К иску присоединились свыше 400 человек.

В иске Саверский указывает, что число заразившихся COVID-19 «в несколько раз меньше, чем при других ОРВИ и гриппе», и при этом они «не входят в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

«Если проблема не будет решена правовым путём, протест усилится и уже будет иметь неправовые формы», — заявил он.

Отмечается, что в конце января Саверский подал ещё один иск к правительству — с требованием отменить масочный режим, однако ВС отклонил его из-за «ошибок в оформлении». Президент «Лиги защитников пациентов» намерен исправить иск и вновь подать его.

«Коммерсантъ» также обращает внимание, что в то время, как в мире «антиковидные» настроения усиливаются (речь идёт о протестах ковид-диссидентов в Дании, Испании, Нидерландах и других странах), в России остаётся всё меньше сомневающихся в реальности и опасности коронавируса. Издание приводит результаты опроса ФОМ в начале января, согласно которым доля россиян, отрицающих реальность пандемии, снизилась вдвое — с 12% (по данным июльского опроса ФОМ) до 6%.