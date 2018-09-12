Верховный суд отменил пожизненный приговор экс-милиционеру из Новосибирска

Коллегия Верховного суда РФ отменила приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов из Новосибирска Евгению Чуплинскому, приговорённому к пожизненному сроку за серийные убийства женщин, со ссылкой на прокуратуру региона пишет «Интерфакс».

«Вердикт жюри присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Приговор отменён на основании того, что суд, назначая наказание, не мотивировал, почему по некоторым эпизодам убийств, относящимся к 1990-м — началу 2000-х годов, не была применена норма о сроке давности», — сказал собеседник агентства.

Когда дело вернётся из ВС РФ в Новосибирский областной суд, вопрос о назначении наказания будет рассмотрен вновь.

«Речь не идёт о том, что приговор отменён из-за чрезмерной строгости назначенного наказания», — уточнили в прокуратуре.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил бывшего милиционера из Новосибирска Чуплинского, обвиняемого почти в 20 убийствах женщин, к пожизненному лишению свободы. В пользу четырёх выживших потерпевших суд взыскал по 1 млн рублей.

Суд признал экс-полицейского виновным по пункту «а» части 2 УК РФ статьи 105 (убийство) и освободил от наказания по части 1 статьи 158 (кража) за истечением срока давности.

О пожизненном лишении свободы суд просило гособвинение, защита настаивала на оправдании подсудимого, поскольку тот якобы оговорил себя. Ранее жюри присяжных признало Чуплинского виновным в предъявленных ему обвинениях без снисхождения.

Дело рассматривается в Новосибирском областном суде с участием присяжных по ходатайству подсудимого с середины декабря 2017 года в закрытом режиме.

Суд установил, что бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал и расчленял женщин ещё с 1998 года, последний труп был обнаружен летом 2006 года, само убийство произошло в 2005 году.

Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своём автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках. Его жертвами становились девушки, оказывавшие интимные услуги, возраст потерпевших составлял от 18 лет до 31 года. Одна из жертв передвигалась на костылях, отмечается в приговоре.