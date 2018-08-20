Верховный суд обязал врачей объяснять пациентам курс лечения

Верховный суд РФ обязал врачей разъяснять пациентам курс проводимого лечения и предупреждать о возможных последствиях планируемых процедур, пишет РАПСИ. В своём решении суд подчеркнул, что на клиентов медучреждений распространяется закон о правах потребителей и медики обязаны своевременно предоставлять клиентам всю достоверную информацию об услугах, чтобы у пациента была возможность выбора. Положение распространяется как на пациентов, оплачивающих процедуры, так и на тех, кто получает лечение по полису обязательного медицинского страхования, отмечает ВС РФ.

Поводом для судебного прецедента стал иск жителя Москвы к «Национальному медико-хирургическому центру им. Н. И. Пирогова». Стороны заключили договор на лечение и протезирование зубов, мужчина заплатил 60 тысяч рублей за импланты. Однако врачи отказали ему в протезировании из-за хронического парадонтита. Чертановский районный суд и Мосгорсуд встали на сторону специалистов центра, однако Верховный суд постановил, что клиника нарушила закон о защите прав потребителей.

В Ассоциации юристов России уверены, что решение Верховного суда РФ поможет добиться большего порядка и уважения к пациенту в отечественной медицине.