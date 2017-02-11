Верховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАС

Верховный суд РФ отказал Google в рассмотрении кассационной жалобы компании по делу с Федеральной антимонопольной службой, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. В резолюции говорится об отказе «в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ». Google Inc. и Google Ireland Limited подали кассационную жалобу в ВС в рамках спора с ФАС о нарушении конкуренции на рынке предустановленных приложений в устройствах на ОС Android 24 января.

Напомним, конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска.

В декабре 2015 года корпорация подала иск о признании незаконным решения ФАС. Уже в марте 2016 года суд оставил требование Google без удовлетворения. Американская компания подала апелляцию на решение суда, однако Девятый арбитражный суд в августе подтвердил решение первой инстанции. В октябре 2016 года Google подала кассацию по спору с ФАС.

В декабре Арбитражный суд Московского округа (АС МО) передал кассационную жалобу Google Inc. и Google Ireland Limited по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. Однако ФАС и «Яндекс» оспорили это решение, и впоследствии оно было отменено.

Параллельно с судебным разбирательством между ФАС и IT-корпорацией велись переговоры о мировом соглашении, однако безрезультатно. В итоге ФАС наложила на Google штраф в размере 438 млн рублей по итогам административного дела. Штраф оспаривается в суде. За неисполнение предписания Google уже получила от ФАС несколько штрафов по 500 тыс. рублей, их компания также пытается оспорить в суде. После повторного неисполнения своего предписания в конце ноября служба направила в арбитражный суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: rb.ru