Великобритания и США ввели санкции против «Уралвагонзавода» 

Великобритания и США ввели санкции против госкорпорации «Ростех» и «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), где работает 10% жителей Нижнего Тагила. Как передаёт ТАСС слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Соединённое Королевство приняло такое решение в ответ на силовую поддержку Россией народных республик Донбасса.

Напомним, спецоперация российских войск на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что Россия таким образом будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.