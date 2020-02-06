Ведущий Первого канала «в шутку» связал коронавирус с Трампом и конкурсом «Мисс Вселенная»

В программе «Время» на Первом канале 5 февраля вышел сюжет о конспирологических теориях происхождения нового коронавируса, пишет TJournal.

В подводке к материалу телеведущий Кирилл Клеймёнов связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной». Клеймёнов рассказал, что «из происхождения слов становится яснее происхождение вируса», и заявил, что после этого пояснения «цели и задачи использования коронавируса становятся абсолютно ясными».

«Берём слово "корона". Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своём знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными. Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился, если бы не Кирилл Брайнин с его материалом», — сказал Клеймёнов.

Телеведущий не сказал, что его слова — это шутка, поэтому некоторые могли принять их за серьёзное объяснение.

В сюжете Первого канала рассказали о нескольких конспирологических теориях происхождения нового коронавируса: в частности, что вирус рукотворен и мог появиться в лаборатории, связанной с биологической военной программой Китая, а его переносчиками могли выступить летучие мыши, выбравшиеся оттуда. По другой версии, руку к созданию вируса NcoV2019 приложили американцы и новый коронавирус якобы поражает только азиатов.

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