Ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов, анонсируя сюжет о перестрелке между сотрудниками ГИБДД и неизвестным мужчиной в Москве, заявил, что российские сотрудники полиции — «герои, а не терпилы», пишет «Медиазона».

«Как я уже говорил накануне, у нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои. В понедельник днём, рискуя жизнью, обезвредили на юго-западе Москвы опасного преступника. И ничего им за это не будет, кроме наград и почестей», — заявляет ведущий перед началом сюжета.

Ранее, 15 июня, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте. По факту стрельбы СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Напомним, в нескольких городах США полицейские присоединялись к уличным протестам, начавшимся после того, как в Миннеаполисе при задержании был убит 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Силовики проявляют солидарность с теми, кто протестует мирно, без погромов.