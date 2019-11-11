Ведущие российских госканалов ответили Максиму Галкину, заявившему о цензуре (ВИДЕО)

Ведущие федеральных телеканалов отреагировали на высказывания юмориста Максима Галкина, заявившего на своём концерте в Новосибирске, что на российское ТВ вернулись советские времена «в худшем смысле слова», имея в виду цензуру, пишет Znak.com.

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселёв в комментарии «Газете.ру» заявил, что никакой цензуры нет.

«Может быть, его [Галкина] кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета — и вредна», — сказал Киселёв.

По его словам, ему странно слышать заявления о цензуре сегодня, так как существует множество источников информации, среди которых граждане могут выбирать.

«Во времена СССР был один телевизионный канал, на котором была одна программа новостей — "Время". Сейчас это трудно себе представить. Сейчас тысяча каналов, цифровое телевидение, любая альтернатива в сочетании с интернетом. У нас вы можете молоть всё что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре — странно. Россия вообще чемпион мира по свободе слова», — заявил Киселёв.

Телеведущий Владимир Соловьёв также подчеркнул, что цензуры на российском телевидении не существует.

«У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — заявил он.

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин в комментарии «Говорит Москва» высказал мнение, что Галкин делает скандальные заявления из-за недостатка внимания.

«Максиму, видимо, не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле. Он в своё время сделал ошибку — ушёл с Первого канала, где он был королём, а когда вернулся, трон уже занят. Он ведёт замечательную программу про детей, но там главный не Максим Галкин, там главные дети. Поэтому, видимо, он комментирует те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет», — отметил Шейнин.

Он предположил, что если Максиму Галкину дать звание народного артиста России, то тот «подуспокоится». Поддержал Галкина только ведущий своей авторской программы на Первом канале Владимир Познер, который признал, что шоумен прав. В комментарии РБК он констатировал, что на российском телевидении новости про Украину подаются в определённом виде, чтобы убедить зрителя в том, кто хорош и кто плох.

«Другими словами, это пропаганда, а не информация. Цель же очевидна: чтобы создать, а затем управлять общественным мнением», — отметил телеведущий.

Ранее на своём концерте в Новосибирске Максим Галкин заявил, что его достали новости про Украину.

«Я же не в Украине живу. Вы про нас расскажите! Как будто у нас всё наладилось, понимаете, и осталось только украинцам помочь!» — сказал шоумен.

По его мнению, цензура на российском телевидении появилась из-за сложной обстановки в стране.

«С точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать. Нам разжёвывают: это враги, это вот это, вы сюда… Но пока хотя бы на концертах можно говорить то, что хочешь. Раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не всё можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что сейчас такая обстановка, знаете, сложная… А когда она была простая?» — рассказал Галкин.

Кроме того, на концерте юморист сказал несколько слов про Путина.