«Ведомости»: Жители Москвы стали больше спать на карантине

Мобильные операторы на основе обезличенных больших данных выяснили, что жители Москвы и Подмосковья стали больше спать на фоне ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, со ссылкой на данные операторов пишут «Ведомости».

В МТС установили, что во второй половине марта, когда часть москвичей перевели на удалённую работу, жители города не использовали телефон в ночное время почти на час дольше, чем в феврале. Время сна выросло с шести часов 30 минут до семи часов 25 минут, москвичи стали ложиться спать на полчаса раньше, а вставать на 25 минут позже, выяснил оператор.

Увеличение продолжительности сна также заметил «Вымпелком» (бренд «Билайн»), у которого есть акция «Гиги за сон», когда абонентам дают бонусный интернет-трафик, если они спят не менее восьми часов. 55% участников акции сейчас спят по девять-десять часов, говорят в компании.

Москвичи по-прежнему ложатся спать около полуночи, но просыпаются позже, в среднем в 7:45 утра, заявляют в Tele2. У МТС другие данные: в основном москвичи ложатся спать не раньше часа ночи, а просыпаются в 8:30 утра. В МТС отметили, что раньше время отхода ко сну и пробуждения сильно отличалось у разных групп абонентов.