«Ведомости»: Visa и Mastercard исключили из ассоциации «Финтех»

Платёжные системы Visa и Mastercard исключили из созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий ассоциации «Финтех», со ссылкой на трёх близких к ассоциации собеседников пишут «Ведомости».

По словам источников, решение об исключении было принято примерно через две недели после вступления Visa и Mastercard в объединение, собеседники объясняют это решение тем, что «Финтех» работает над государственными проектами, а Visa и Mastercard — иностранные структуры. Отмечается, что причины исключения компаниям не сообщили.

По мнению одного из членов ассоциации, исключение Mastercard и Visa — разумный шаг, необходимый для обеспечения безопасности. Председатель правления НП «Национальный платёжный совет» Алма Обаева предположила, что ассоциация занимается проектами, о которых открыто не говорится. По её мнению, речь может идти о криптографической защите. Обаева отметила, что в этом случае можно было просто ограничить доступ к чувствительной информации, а не исключать платёжные системы.

Ранее, 12 октября, «Финтех» сообщил о включении Visa и Mastercard в свой состав. В заявлении ассоциации говорилось, что её наблюдательный совет, который возглавляет первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, 29 сентября единогласно проголосовал за принятие новых членов. В ответном заявлении Visa говорилось, что участие в ассоциации позволит «объединить усилия по развитию глобальных финтех-решений с ведущими участниками российского рынка». Глава Mastercard в России Алексей Малиновский отмечал, что сотрудничество в рамках ассоциации «будет способствовать дальнейшему развитию в России безналичной экономики и внедрению передовых платёжных практик и инструментов».

На данный момент Visa и Mastercard среди членов «Финтеха» на сайте объединения не указаны, его представитель заявил, что организация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Представители Центробанка и платёжных систем на запрос издания не ответили.

Ассоциация «Финтех» была создана в декабре 2016 года, среди её учредителей, помимо Центробанка, значатся Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие», Qiwi и НСПК, выступающая в качестве оператора российской платёжной системы «Мир». Годовой взнос за членство в организации — 15 миллионов рублей, а плата для ассоциированных членов, которые не имеют права голоса, равна 7,5 миллиона рублей. На базе ассоциации занимаются проектами в сфере удалённой идентификации российских пользователей, технологий распределённого реестра, системами быстрых платежей и открытых API.